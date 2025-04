Anitta inicia comemorações de aniversário com ritual espiritual e presença especial; saiba quem

A cantora Anitta deu início às comemorações de seus 32 anos com uma celebração especial nesta terça-feira (25). Em um evento intimista ao lado de amigos, ela participou de um ritual espiritual repleto de simbolismo, destacando sua conexão com a espiritualidade. O ponto alto da noite foi a presença do cantor Krishna Das, conhecido mundialmente por suas interpretações de cânticos sagrados hindus.

Por meio das redes sociais, Anitta compartilhou registros do momento, incluindo imagens de uma meditação coletiva e uma chuva de pétalas de rosas. “Ainda parece um sonho ter Krishna Das cantando na minha celebração. Sou muito grata por essa experiência tão profunda e especial”, declarou a artista.

Anitta – Foto: Reprodução / Instagram Anitta – Foto: Reprodução / Instagram Anitta – Foto: Reprodução / Instagram

Krishna Das, que iniciou sua trajetória espiritual nos anos 60, já foi indicado ao Grammy e é um dos principais nomes do canto devocional no Ocidente. Anitta, que tem demonstrado crescente interesse por práticas espirituais, também celebrou recentemente a chegada do outono com um ritual simbólico.

A artista revelou que pretende comemorar sua nova idade durante toda a semana, com diferentes eventos. “Sou apaixonada por aniversários e, este ano, quis dedicar sete dias para agradecer pela minha vida. Mal posso esperar pelas próximas celebrações!”, disse Anitta, entusiasmada com o início das festividades.

