Cariúcha critica Jojo Todynho após fala polêmica sobre o SUS

A apresentadora Cariúcha usou suas redes sociais nesta quarta-feira (9) para responder às críticas feitas por Jojo Todynho ao Sistema Único de Saúde (SUS). A ex-Garota da Laje se mostrou incomodada com as declarações da cantora e afirmou que, apesar da orientação de sua equipe para não se pronunciar, decidiu se manifestar.

Em tom irônico e sem citar diretamente o nome de Jojo, Cariúcha insinuou que a cirurgia bariátrica realizada pela artista em 2023 teria afetado não apenas seu corpo, mas também sua capacidade de raciocínio. “A cirurgia do estômago não diminuiu só o tamanho da pessoa, não. Diminuiu também o cérebro dela”, disparou a apresentadora nos stories do Instagram. Jojo eliminou mais de 80 kg após o procedimento.

Cariúcha ainda defendeu o SUS com firmeza, relembrando experiências pessoais e de familiares com o sistema público de saúde. Ela contou que uma de suas irmãs foi salva durante um grave quadro de bronquite graças ao atendimento gratuito, e citou também o transplante de coração feito por Fausto Silva em 2023 como exemplo da importância do serviço. “Até os ricos dependem do SUS”, afirmou.

Cariúcha – Foto: Reprodução / Redes sociais

A resposta veio após Jojo criticar, em entrevista ao podcast Fala Guerreiro Cast, pessoas que defendem o SUS e movimentos sociais como o MST, mas que, segundo ela, possuem comportamentos contraditórios. “Diz que é socialista, mas tá com iPhone 16”, disse a cantora. Em tom provocativo, Cariúcha concluiu sua crítica: “E olha que a pessoa vai ser advogada, hein? Depois, a burra aqui sou eu.”

