Milton Cunha é acusado de estrelismo e gera polêmica ao virar as costas para fã

Nem tudo foi brilho e simpatia neste Carnaval. Conhecido por sua energia contagiante, visual extravagante e presença marcante nas transmissões da Globo, o carnavalesco Milton Cunha virou assunto nas redes sociais e o motivo não foi nenhum look icônico ou comentário afiado, mas sim uma acusação de estrelismo que gerou debate entre os fãs.

Tudo começou de forma inocente, quando um seguidor elogiou o comentarista e relembrou uma experiência encantadora que teve ao encontrá-lo: “Eu timidamente cheguei perto dele e perguntei: ‘Milton, posso tirar uma foto com você?’ e ele, nada timidamente, respondeu: ‘Você pode tudo, meu amor!’”. O relato carinhoso emocionou outros internautas, mas a calmaria durou pouco.

Nos comentários da mesma postagem, uma seguidora contou que teve uma experiência totalmente oposta. Segundo ela, Milton teria a ignorado de forma fria e proposital em pleno sambódromo. “Que bom! No Carnaval, pedi também para tirar uma foto com ele, ele olhou para mim e virou a cara. Achei que ele não tivesse ouvido e fui novamente pedir se podia tirar uma foto e, para minha surpresa, ele virou as costas para mim e deu a mão ao segurança”, escreveu.

A repercussão foi tanta que o próprio Milton Cunha resolveu se pronunciar, direto de suas redes sociais. Sem fugir do assunto, ele explicou o que teria motivado a atitude que foi interpretada como grosseria. “Então, amada! Tenho que obedecer ao empregador! Nesta hora, sou empregado e tenho que cumprir o horário! Os seguranças estão ali para me fazer cumprir a escala de horário. Quem sabe em outra hora! Beijos, querida. Felicidades”, escreveu, tentando colocar um ponto final na polêmica.

A resposta dividiu opiniões: alguns internautas defenderam o carnavalesco, relembrando momentos de carinho e simpatia com o público. “Milton, te encontramos num bar da Lapa há uns dois anos, estava jantando. Esperamos você jantar e fomos lhe dar ‘oi’, dizer o quanto o admiramos. Você foi super gentil e simpático conosco! Siga sendo luz! Beijos, amado!”, comentou uma fã.

Outros reforçaram que a atitude do artista depende muito do momento em que o encontro acontece. “É uma experiência muito particular dela porque quando eu estava grávida meu esposo pediu pra você gravar um vídeo enquanto você estava na Claro do Rio Sul resolvendo alguma coisa. Eu fiquei tão feliz que dei à luz um dia depois”, contou outra seguidora

