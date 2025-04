Pai de Andressa Urach faz cirurgia às pressas e pausa projeto no conteúdo adulto

A estreia de Carlos Urach no universo adulto sofreu uma reviravolta inesperada. Pai da ex-Miss Bumbum Andressa Urach, ele precisou dar uma pausa em sua nova empreitada após ser submetido a uma cirurgia delicada. A revelação veio à tona nos últimos dias

Conhecido recentemente por criar um perfil no Privacy, plataforma exclusiva de conteúdo sensual sob assinatura, Carlos vinha surpreendendo ao seguir os passos da filha e se lançar como produtor de vídeos e fotos destinados ao público maior de 18 anos. A decisão dividiu opiniões e gerou burburinho nas redes sociais. Mas, o que ninguém esperava era que uma complicação de saúde interromperia os planos ousados do novo astro da internet.

Diagnosticado com catarata em um dos olhos, o pai de Andressa passou por um procedimento cirúrgico para correção do problema e agora segue em recuperação. “Assim que estiver recuperado, Urach pretende retomar a agenda de gravações”, foi o que confirmou nas redes.

A decisão de Carlos de mergulhar nesse universo, antes criticado por ele próprio, ganhou ainda mais atenção após declarações surpreendentes. Em uma entrevista concedida ao youtuber Eric Ribeiro, ele justificou sua entrada na indústria com um discurso nada convencional.

“Nós vamos mostrar um trabalho para as pessoas que estão precisando. Tem pessoas que não tem casamento, outros querem arrumar, outros casaram muito cedo, são novos demais, fazem entre as quatro paredes o papai e mamãe e tem que mudar. Não precisa o parceiro buscar lá fora para conhecer, entra no conteúdo do Carlos Urach que vai conhecer muitas coisas boas que vai firmar o seu parceiro”, declarou, com convicção.

Carlos não parou por aí. Em tom quase missionário, explicou que vê sua atuação como uma forma de ajudar casais a se reconectarem. “Eu vou fazer pelo bem dos casais novos, que hoje tá mudado, o povo não tá casando mais. Fica dois, três anos, essas mulheres novas de 15, 16 anos eu vou entrar para segurar um pouco esses casamentos, ensinar algumas coisas boas para esses parceiros se dar bem”, afirmou.

A proposta, segundo ele, é educativa. “O tempero do casamento é o diálogo entre dois, não depois de casado, como tem casais que vão e trocam de casais. Aquele casal que casou com 16, 17 anos e não conhece a vida, quando olharem os vídeos do Carlos, já cheio de experiência, eles vão tirar um proveito dali e o casamento vai mudar.”

