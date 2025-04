Roberta Rodrigues ganha ação contra a Globo por racismo

A Justiça do Trabalho determinou que a TV Globo pague uma indenização de R$ 500 mil à atriz Roberta Rodrigues, após reconhecer a prática de racismo institucional e assédio moral durante as gravações da novela Nos Tempos do Imperador. A sentença foi emitida pela juíza Aline Gomes Siqueira, do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, e ainda cabe recurso por parte da emissora.

De acordo com o processo, que corre sob sigilo, Roberta Rodrigues alegou que o ambiente de trabalho da produção era marcado por discriminação racial, o que contribuiu para o diagnóstico de burnout da atriz e seu afastamento das gravações por cerca de três meses. Ela também relatou que os atores negros, incluindo ela própria, eram tratados de forma desigual em comparação aos colegas brancos.

A TV Globo se defendeu negando as acusações e afirmando que adota políticas de inclusão. A emissora destacou que Roberta Rodrigues continuou a participar de outros projetos após o fim da novela e reforçou seu compromisso com a diversidade. Contudo, não foram fornecidos detalhes específicos sobre as alegações feitas pela atriz.

Roberta Rodrigues – Foto: Reprodução / Redes Sociais

O caso ganhou repercussão após a Folha de S.Paulo divulgar, em fevereiro de 2022, uma denúncia recebida pelo setor de compliance da Globo sobre práticas racistas nos bastidores da novela das 18h. Entre as provas apresentadas pela defesa da atriz está um áudio de uma reunião realizada pelo então diretor artístico da novela, Vinicius Coimbra, que teria causado desconforto ao mencionar uma “tropa de choque do movimento branco”. Coimbra foi demitido da emissora em março de 2022 por motivos relacionados a assédio moral.

