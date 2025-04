Modelo confessa ter cometido crime sexual contra animal

Um escândalo de proporções inimagináveis foi revelado nesta semana e abalou o público internacional. O modelo australiano Cody Asplet, de 27 anos, admitiu em audiência judicial ter praticado abuso sexual contra um de seus cães, em um caso que vem gerando comoção e indignação dentro e fora da Austrália. A chocante confissão foi registrada em um tribunal de Melbourne e, desde então, o caso tomou grandes proporções na mídia.

O crime, considerado gravíssimo pela justiça australiana, pode resultar em uma pena de até 10 anos de prisão. Além do abuso contra o animal, o modelo é também acusado de envolvimento em promoção de pornografia infantil, o que elevou o grau de seriedade das acusações e acendeu o alerta das autoridades internacionais.

Durante as investigações, foi descoberto que Cody fazia parte de uma rede online clandestina na qual conteúdos de abuso infantil eram compartilhados entre os membros. A operação, realizada por policiais federais e estaduais, permitiu que agentes se infiltrassem no grupo, identificando diversos envolvidos na disseminação do material criminoso.

No que diz respeito à acusação de bestialidade, documentos judiciais confirmam que o modelo “intencionalmente penetrou um animal”, conforme descrito no processo. A ocorrência, de acordo com o jornal Daily Mail, teria se dado em novembro de 2023 e há indícios de que o momento teria sido gravado e armazenado em registros visuais, que agora estão sendo usados como provas pelas autoridades.

Conforme divulgado pelo jornal Extra, mesmo com a exclusão de sua conta no Instagram, foi possível recuperar imagens do modelo ao lado dos cães que criava. As raças exatas ainda não foram identificadas pela perícia, mas sabe-se que Cody era tutor de kelpies, dachshunds, labradores, huskies e pastores alemães.

