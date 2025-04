Após rumores de traição, Neymar e Bruna Biancardi aparecem juntos

SIGA NO

Neymar, de 33 anos, foi visto curtindo um dia ensolarado na praia ao lado da noiva, Bruna Biancardi, de 30 anos, e da filha do casal, Mavie, de 1 ano. Bruna está grávida novamente, esperando a segunda filha do casal, chamada Mel. Essa é a primeira vez que o casal aparece publicamente junto desde que surgiram acusações de traição envolvendo o jogador.

Durante o passeio, Neymar compartilhou momentos descontraídos da família, incluindo vídeos de Mavie cheia de energia, brincando sem parar até tarde da noite. Divertido, ele escreveu: “O que deram pra essa criança? Ela não para hahahah”. Para tentar acalmar a pequena, o casal decidiu dar um passeio de carro às quase três da madrugada, o que finalmente fez Mavie dormir. “Carro sempre salva. Ufa…”, comemorou Neymar.

Os rumores de traição surgiram após declarações de Nayara Macedo, conhecida como Any Awuada, que afirmou ter participado de uma festa privada envolvendo o jogador e outros convidados. Nayara revelou que o evento era destinado a homens e garotas de programa, e que havia sido contratada para participar da festa que aconteceu em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo. A assessoria de Neymar nega que ele tenha estado presente no evento.

Após as declarações repercutirem na mídia, Any pediu para não ser comparada a Bruna Biancardi e afirmou que não deseja tomar o lugar da influenciadora. “Eu fui lá fazer meu trabalho, sou solteira, não devo nada para ninguém”, afirmou a modelo em vídeo publicado nas redes sociais. Enquanto isso, Neymar e Bruna tentam retomar a normalidade, aproveitando momentos de tranquilidade ao lado da filha e compartilhando registros descontraídos nas redes sociais.

