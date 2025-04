Fernanda Montenegro cobra indenização na justiça contra vizinho

SIGA NO

Segundo a colunista Fábia Oliveira, Fernanda Montenegro está na fase final de um processo judicial que moveu contra um vizinho por danos causados ao seu apartamento. A ação, que foi julgada procedente, busca reparação de danos materiais e morais sofridos pela atriz após obras realizadas pelo vizinho provocarem inundações e vazamentos na residência que ela havia alugado na época.

A sentença determinou que o vizinho, Sandro Fernandes Chaim, deve pagar R$ 2,8 mil por danos materiais e R$ 3 mil por danos morais à Fernanda Montenegro, totalizando aproximadamente R$ 7 mil com a aplicação de juros desde a condenação em maio de 2024. Além disso, ele também deverá indenizar outra vizinha afetada, somando mais de R$ 22 mil em despesas, incluindo custas processuais e honorários advocatícios.

Segundo a coluna, o processo avançou para a fase de cumprimento de sentença no último dia 6, o que significa que a decisão judicial deve ser efetivamente cumprida. No dia 13 deste mês, Fernanda Montenegro formalizou a cobrança da indenização, aguardando que o réu realize o pagamento conforme determinado pela Justiça.

Fernanda Montenegro – Foto: Reprodução / Instagram

Em resposta à cobrança, Sandro Fernandes Chaim anexou ao processo um laudo técnico elaborado por um engenheiro, na tentativa de comprovar que realizou as obras necessárias para cessar as infiltrações na casa da atriz e de sua vizinha. Contudo, cabe agora à Justiça avaliar a validade do documento e decidir se o pagamento das indenizações será mantido ou revisado.

