SIGA NO

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

Após dois meses de espera, Sabrina Sato e Nicolas Prattes finalmente embarcaram para sua lua de mel dos sonhos nesta quinta-feira (20/3). O casal, que vinha mantendo segredo sobre o destino da viagem, revelou que escolheram a África do Sul para celebrar o início dessa nova fase juntos.

VEJA TAMBÉM: Justiça bloqueia cachês de Gracyanne Barbosa do BBB por dívida milionária

Com bom humor, Sabrina usou emojis de lua, pote de mel e coração para sugerir que se tratava da lua de mel. Logo depois, a apresentadora compartilhou um registro delicioso: uma sobremesa apreciada em um restaurante sul-africano.

Sabrina Sato e Nicolas Prattes – Reprodução / Instagram Sabrina Sato e Nicolas Prattes – Reprodução / Instagram Sabrina Sato e Nicolas Prattes – Reprodução / Instagram Sabrina Sato e Nicolas Prattes – Reprodução / Instagram

O casamento dos dois aconteceu em 10 de janeiro deste ano, em uma cerimônia íntima realizada em uma luxuosa fazenda do grupo Fasano, em Porto Feliz, no interior de São Paulo. Contudo, logo após o evento, os compromissos profissionais falaram mais alto.

Nicolas precisou retomar as gravações da novela “Mania de Você”, na qual interpreta o personagem Rudá, enquanto Sabrina se dedicava ao Carnaval, brilhando como Rainha de Bateria em escolas de samba no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Agora, com as agendas finalmente alinhadas, os dois estão aproveitando a tão esperada viagem romântica em meio às paisagens incríveis da África do Sul.

The post Mistério Revelado! Sabrina Sato e Nicolas Prattes curtem lua de mel na África do Sul appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.