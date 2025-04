Maíra Cardi leva Sophia ao médico após queixas de dores no coração e revela diagnóstico

SIGA NO

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

Após retornar de viagem com a família, Maíra Cardi, de 41 anos, passou por diversos exames médicos e também levou a filha Sophia, de 6 anos, para uma consulta. A coach de emagrecimento compartilhou no TikTok que a menina estava reclamando de dores no coração, o que a fez buscar atendimento médico rapidamente.

VEJA TAMBÉM: João Lucas e Sasha Meneghel desmentem rumores sobre fazenda talismã

“Hoje é dia de exame e a Sophia disse que está com dor no coração. Desde pequena, ela sente essa dor. Chegamos de viagem e ela descreveu como se fosse um chute no coração e na costela. Nosso médico recomendou uma bateria de exames porque a dor começou a irradiar para a perna, que ficou ardendo, doendo, e o pé chegava a ficar dormente”, relatou Maíra.

Ela explicou que o dia seria dedicado a realizar todos os exames necessários para entender o problema de saúde da filha. “Vamos passar o dia fazendo esses exames; o primeiro foi o de sangue, teve muito choro, mas logo passou. Agora, seguimos para os próximos”, disse a influenciadora, mostrando que Sophia recebeu um certificado de coragem pelo esforço.

Em outro momento, Maíra mostrou a conversa que teve com a filha para prepará-la para os exames, tentando acalmá-la e incentivá-la a enfrentar o processo com tranquilidade. “Sempre converso com ela para que consiga fazer tudo sozinha, sem precisar segurar”, explicou Maíra. Como Sophia estava muito nervosa, decidiram coletar o sangue primeiro para tranquilizá-la.

Maíra Cardi – Foto: Reprodução / Tiktok Maíra Cardi – Foto: Reprodução / Tiktok Maíra Cardi – Foto: Reprodução / Tiktok Maíra Cardi – Foto: Reprodução / Tiktok Maíra Cardi – Foto: Reprodução / Tiktok

O vídeo foi finalizado com a menina passando por um eletrocardiograma, exame importante para verificar o estado de saúde do coração. Maíra revelou: “Finalizamos o exame dela com toda essa parafernália e ela identificou um buraco no coração dela, um buraquinho que normalmente fecha e não fechou completamente. A gente vai analisar pra entender o que é e se precisa fazer uma cirurgia pra fechar. Enfim, atualizo vocês”, encerrou.

The post Maíra Cardi leva Sophia ao médico após queixas de dores no coração e revela diagnóstico appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.