Casamento de arromba de Hulk foi parar na justiça; entenda

O casamento do jogador Hulk Paraíba com Camila Ângelo, realizado em janeiro deste ano, acabou virando caso de Justiça. Uma vizinha do local onde aconteceu a festa milionária entrou com um processo contra o atleta, alegando ter sofrido graves transtornos durante os preparativos do evento. O motivo? Poeira excessiva, barulho e até mesmo fumaça tóxica vindos do terreno onde a estrutura foi montada. A mulher, moradora de um prédio próximo ao local da celebração, pede uma indenização de R$ 56 mil por danos morais.

LEIA TAMBÉM: Filho e ex-esposa do fundador da Embelleze travam guerra milionária na Justiça

De acordo com o colunista Peterson Renato, os preparativos da festa começaram em dezembro de 2024 e, desde então, os moradores da região teriam sido afetados. Na ação judicial, a vizinha relatou que o excesso de poeira tomou conta de seu apartamento, prejudicando a saúde de sua filha, de 13 anos, e de seu pai, um idoso de 70 anos.

“A limpeza do terreno provocou a elevação de grandes quantidades de poeira, que invadiram a residência da autora, acarretando problemas respiratórios graves, especialmente para sua filha, de apenas 13 anos, e para seu pai, idoso de 70 anos”, cita a ação.

Segundo a mulher, as tentativas de solucionar o problema diretamente com os organizadores foram frustradas. Apesar das promessas, nenhuma medida eficaz teria sido tomada.

Ainda de acordo com o colunista, a vizinha afirmou que, no dia 5 de janeiro de 2025, a situação se agravou com a instalação de um gerador em frente ao seu apartamento, localizado no primeiro andar do edifício. A moradora denunciou que o equipamento funcionava de forma ininterrupta, liberando uma fumaça insuportável de óleo diesel, tornando o ambiente completamente irrespirável.

“Apesar das reiteradas tentativas de diálogo com os organizadores, nenhuma providência foi tomada. Como resultado, no dia 07/01/2025, data do evento principal, o ambiente tornou-se completamente insalubre. O barulho ensurdecedor, somado à fumaça densa e ao cheiro penetrante de óleo diesel, tornou impossível a permanência no imóvel”, afirma a defesa da autora.

O jogador não demorou a rebater as acusações. Na sua defesa, Hulk afirmou que a vizinha estaria tentando se beneficiar financeiramente da situação e que apenas ela, entre todos os moradores, teria feito a reclamação formal.

“E o fato é que, claramente, a autora tenta um absurdo enriquecimento ilícito, ao tentar um ganho de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) porque, segundo diz, teve uma noite mal dormida e sua filha foi dormir na casa do irmão…”, argumentou a defesa do jogador.

Hulk também negou que tenha havido negligência na organização da festa. Segundo ele, empresas especializadas foram contratadas para garantir que todas as etapas da montagem fossem conduzidas corretamente e dentro da legalidade. Ele ainda destacou que morar em uma região praiana já implica em conviver com areia e poeira, insinuando que as reclamações não teriam fundamento.

Na tentativa de resolver o impasse, uma audiência de conciliação foi realizada em 26 de fevereiro, mas terminou sem acordo. Agora, a decisão está nas mãos da Justiça. O caso segue tramitando no 1º Juizado Especial Cível de João Pessoa, e um desfecho ainda pode demorar.

The post Casamento de arromba de Hulk foi parar na justiça; entenda appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.