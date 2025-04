Vem à tona o motivo da pausa na carreira de Wesley Safadão

Wesley Safadão pegou os fãs de surpresa ao abrir o coração e revelar o motivo por trás de sua pausa na carreira. Em um desabafo sincero, o cantor explicou que 2024 foi um ano difícil, cheio de desafios, e que precisou reduzir a agenda de shows para cuidar da saúde física e mental.

A declaração veio através dos stories do Instagram, onde Safadão compartilhou um momento de reflexão sobre a fase conturbada que viveu. “Tomar um banho agora e depois dormir, mas antes queria dizer o quanto tô feliz!! 2024 foi um ano difícil. Precisei reduzir agenda de shows e vários compromissos pessoais e profissionais. Precisava fazer isso, não estava feliz, não estava fazendo as coisas com prazer, precisava de um tempo para descansar e analisar muita coisa!! Tem horas que a gente vive em fluxo muito grande e não tem noção de muitas coisas que precisam ser ajustadas”, declarou.

Wesley Safadão

A pausa do cantor fez com que muitos fãs especulassem sobre o futuro de sua carreira, mas Safadão garantiu que 2025 será um ano especial. Com novos projetos a caminho, ele deixou claro que está planejando um retorno com ainda mais dedicação e propósito. “Eu sempre gostei de trabalhar, sempre pensando em algo para fazer e sempre me entregando ao máximo! Para você conseguir algo na vida, não tem jeito, tem que fazer sempre mais que o necessário!!! 2025 está começando de uma forma muito especial! Vai ser um ano em que vou realizar muitas coisas com a graça de Deus, dentro dos limites, coisas que foram pensadas há anos, mas que com a correria e o cansaço não colocava em prática!”, revelou o cantor.

Mesmo afastado dos palcos por um período, Safadão garantiu que essa pausa foi essencial para se reestruturar e voltar ainda mais forte.

