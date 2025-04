Preta Gil recebe homenagem do ex-marido Rafael Dragaud após internação

SIGA NO

O diretor artístico Rafael Dragaud, ex-marido de Preta Gil, emocionou os fãs ao usar suas redes sociais para fazer uma declaração carinhosa para a cantora. A homenagem aconteceu após a estreia da última turnê de Gilberto Gil, realizada em Salvador, da qual Dragaud é o responsável pela direção artística. Em sua mensagem, ele escreveu simplesmente: “Te amo”.

Preta Gil, que acompanhou o espetáculo em um camarote ao lado de amigos como Léo Santana e Lore Improta, respondeu à declaração com entusiasmo. “Amo mais, parabéns. Meu coração não cabe de tanto orgulho de você, que primor!”, escreveu a cantora, que recentemente recebeu alta hospitalar após enfrentar uma longa internação devido à cirurgia para retirada de um tumor, realizada em dezembro de 2024.

Rafael Dragaud e Preta Gil – Foto: Reprodução / Instagram Rafael Dragaud e Preta Gil – Foto: Reprodução / Instagram

O casal foi casado por dois anos e manteve uma relação amistosa após o término. Preta Gil já foi casada anteriormente com o ator Otávio Müller, com quem teve um filho, Francisco Gil, e com o mergulhador Carlos Henrique Lima. Atualmente, a cantora segue seu tratamento de saúde em regime ambulatorial e faz uso da bolsa de colostomia definitiva.

A demonstração de afeto entre Dragaud e Preta Gil comoveu os fãs, que se mostraram felizes por ver o carinho e o respeito que permanece entre os dois, mesmo após o fim do relacionamento.

