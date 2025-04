Apresentador responsável por dobrar o faturamento do SBT tem salário exposto

Otávio Mesquita passou por um grande susto nesta semana. Aos 65 anos, o apresentador precisou se submeter a uma cirurgia no coração após descobrir uma obstrução grave nas coronárias. O diagnóstico veio como um alerta, já que o problema poderia ter consequências fatais se não fosse tratado a tempo.

Recuperado e aliviado, o apresentador usou as redes sociais para tranquilizar os fãs e agradecer à equipe médica que o operou. “Podia ter um ataque do coração e ir para o céu. Graças a Deus, eu fiz essa operação, estou muito feliz com todos os médicos que me ajudaram”, compartilhou ele em seu Instagram. Após um período afastado, o apresentador já está de volta aos estúdios do SBT, retomando sua rotina normalmente.

Afinal, quanto será que Otávio Mesquita fatura na emissora de Silvio Santos?

Os valores exatos de seu salário nunca foram oficialmente divulgados, mas o próprio apresentador já deu algumas pistas sobre seus ganhos na televisão. Em uma entrevista concedida em 2014, Mesquita revelou que sua mudança para o SBT foi financeiramente vantajosa, superando o que faturava na Band, onde trabalhou por 12 anos.

“O programa na Band faturava R$ 12 milhões por ano, no mínimo vai dobrar no SBT, uns R$ 30 milhões. Meu programa é muito barato para ser colocado no ar, mas fico impressionado com a liberdade comercial que tenho. Na Band eu não podia vender meu programa, no SBT eu só comunico o que estou fazendo. Tenho cinco cotas do meu programa quase fechadas, corro o risco de estrear com quatro cotas vendidas”, declarou ele ao jornal O Dia na época.

Além disso, em 2018, a colunista Patrícia Kogut revelou que Mesquita havia firmado um novo acordo com o SBT, deixando de ser um funcionário da emissora para se tornar sócio do Grupo Silvio Santos. Com essa mudança, os lucros do Operação Mesquita passaram a ser divididos entre ele e o canal, o que, na prática, pode ter tornado seus rendimentos ainda mais expressivos.

