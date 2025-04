Saiba o que motivou a demissão de Rodrigo Bocardi da Globo

A saída repentina de Rodrigo Bocardi da TV Globo pegou o público de surpresa. Após 25 anos na emissora e uma trajetória consolidada no Bom Dia São Paulo, o jornalista foi desligado oficialmente na última quinta-feira (30). A emissora foi breve em seu comunicado, mas deixou claro que a decisão ocorreu devido ao descumprimento de “normas éticas”, um termo que gerou grande repercussão e levantou especulações.

Mas afinal, o que isso significa? Qual foi o verdadeiro motivo da demissão?

O advogado trabalhista José Eduardo G. Pastore explicou à CNN que desligamentos relacionados a compliance costumam ser casos graves e exigem um processo de apuração rigoroso antes da decisão final.

O que é compliance e por que pode levar à demissão?

O termo compliance vem do inglês to comply, que significa “cumprir” ou “estar em conformidade”. Na prática, trata-se de um conjunto de regras e diretrizes internas que garantem que funcionários e empresas sigam padrões éticos, legais e institucionais. “É a violação de regras internas da empresa, estabelecidas no compliance, que podem gerar inclusive a demissão. Exemplos: violação do código de conduta da empresa, comportamento que fira a imagem ou reputação da emissora, ato de indisciplina, entre outros”, explicou o advogado.

Segundo o especialista, condutas como mau comportamento, assédio moral ou qualquer atitude que possa prejudicar a credibilidade da empresa são consideradas infrações sérias dentro das regras de compliance. Além disso, alterações indevidas em informações jornalísticas, resultando em possíveis danos à reputação da emissora, também poderiam motivar um desligamento.

José Eduardo reforçou ainda que casos como esse costumam ser tratados com sigilo, o que justifica a postura discreta da Globo. “Essa demissão pode ser com ou sem justa causa. Mas se for por justa causa, é uma situação gravíssima. Se for sem justa causa, também é algo sério. Geralmente, estas demissões ocorrem depois de um processo de apuração muito cuidadoso, para que não se cometa injustiças com o trabalhador, o que indica que o caso do Rodrigo foi muito grave”, afirmou.

O advogado também destacou que a decisão não está relacionada a cortes financeiros ou reestruturação da emissora. “Foi algo mais sério, contudo no contexto do compliance”, concluiu.

Globo confirma demissão e anuncia substituta

Em um comunicado divulgado nesta quinta-feira (30), a Globo oficializou a saída de Bocardi e anunciou sua substituta interina. “A partir de amanhã, dia 31, a jornalista Sabina Simonato apresentará o Bom Dia São Paulo. Sabina, que estreará à frente do novo telejornal Bom Dia Sábado, ao lado de Marcelo Pereira, neste sábado, dia 1º de fevereiro, vai ancorar o Bom Dia São Paulo interinamente.”

O comunicado ainda reforçou os motivos da saída do jornalista. “Rodrigo Bocardi, que apresentava o telejornal paulista, foi desligado por descumprir normas éticas do Jornalismo da Globo. Como é de conhecimento de todos, a empresa não comenta decisões de compliance.”

Sabina Simonato, que já fazia parte do telejornal e frequentemente substituía o jornalista em folgas e feriados, assume a bancada temporariamente a partir desta sexta-feira (31).

Rodrigo Bocardi esteve na TV Globo desde 1999 e comandava o Bom Dia São Paulo desde 2013. Antes disso, passou pela Band e pela extinta TV Manchete.

