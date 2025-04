Uma simples interação nas redes sociais foi o suficiente para deixar os fãs de Anitta e Ana Castela enlouquecidos. Na última quarta-feira (29), a cantora carioca de 31 anos surpreendeu ao comentar uma foto da Boiadeira de 21 anos com uma mensagem que deu o que falar. O tom da declaração? Puro flerte.

“Namora comigo, nunca te pedi nada”, escreveu Anitta, arrancando reações imediatas dos seguidores. Nos comentários, os fãs não perderam tempo e começaram a especular se a troca de mensagens poderia ser um convite para uma parceria musical, uma participação especial nos Ensaios da Anitta ou, quem sabe, um interesse real.

LEIA TAMBÉM: Ana Castela detona fofocas sobre sua vida amorosa

LEIA TAMBÉM: Sonia Abrão alfineta escalação de novelas da Globo: “Bando de gente desconhecida”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BOIADEIRA ® (@anacastelacantora)

A brincadeira veio logo após um período movimentado na vida amorosa de Ana Castela. A sertaneja está solteira desde dezembro de 2024, quando terminou, pela terceira vez, seu relacionamento com Gustavo Mioto. Os dois viveram uma relação marcada por idas e vindas. Assumiram o namoro em junho de 2023, mas anunciaram a separação alguns meses depois. Em janeiro de 2024, decidiram dar uma nova chance ao romance, terminaram novamente e, em maio do mesmo ano, reataram pela terceira vez. O ciclo, no entanto, chegou ao fim no final do ano.

Se o flerte de Anitta foi apenas uma brincadeira ou algo mais, ainda não se sabe. Mas uma coisa é certa: o público já está ansioso para saber o que vai acontecer em São Paulo dia 23/02.

The post Encontro de Anitta e Ana Castela já tem data e local marcado; confira! appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.