Romário engata namoro com jovem 38 anos mais nova; saiba mais!

Aos 59 anos, Romário vive uma fase de celebração. Três décadas se passaram desde que foi eleito o melhor jogador do mundo, após brilhar na Copa de 1994, e agora o ex-craque comemora uma nova conquista no amor. O senador está em um novo relacionamento, que tem movimentado a noite carioca desde a última quinta-feira (29), e ele não está sozinho nessa nova fase.

O romance da vez é com Alicya Gomes, uma estudante que é, pelo menos, 38 anos mais jovem que o ex-jogador. Segundo informações do Jornal Extra, o relacionamento começou de forma discreta durante a campanha eleitoral do ano passado, quando Romário, hoje senador pelo PL, foi nesse cenário que o casal se conheceu e começou a se aproximar.

Romário e Alicya – Reprodução Instagram

Embora o namoro tenha ficado longe dos holofotes por algum tempo, o casal foi flagrado em um momento público no Rock in Rio, em outubro. Na ocasião, Romário levou Alicya para curtir a área VIP do festival, onde assistiram juntos ao show de Mariah Carey. Os dois se mantiveram discretos, mas não passaram despercebidos, enquanto aproveitavam a noite coladinhos.

Alicya, que antes mantinha um perfil público no Instagram com mais de 5 mil seguidores, optou por trancar suas redes sociais após o namoro com o senador ganhar força. O relacionamento já dura cerca de seis meses, e, embora Romário seja conhecido por sua vida amorosa agitada, parece que o romance com a jovem estudante está em um momento sólido.

