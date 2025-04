O futuro de Neymar Jr. pode não ser tão previsível quanto os torcedores do Santos imaginam. De acordo com a vidente Izadora Morais, conhecida por suas previsões certeiras sobre o mundo dos famosos, revelou que o craque não encerrará sua carreira no clube da Vila Belmiro.

LEIA TAMBÉM: Band toma atitude e faz mudança drástica em reality; entenda



Izadora, que já acertou em cheio ao prever o romance entre Ana Hickmann e Edu Guedes, a ida de Boninho para o SBT e até a gravidez de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo, tirou as cartas para o astro do futebol e viu sinais de grandes mudanças no horizonte. “Haverá uma grande reestruturação na vida do Neymar, tanto no futebol quanto no plano pessoal, e o Santos é um refúgio em todo o processo”, revelou a sensitiva.

Mas o que mais chamou atenção foi o alerta de que a volta de Neymar ao Santos não será definitiva. “A volta não é definitiva. O Santos acabará sendo um trampolim para Neymar encerrar sua trajetória no futebol de uma maneira grandiosa, mas a aposentadoria será em outro clube. A volta dele envolve o resgate da paixão pelo esporte e é uma forma de reconectar-se com suas origens”, explicou Izadora.

E as previsões não param por aí! A vidente destacou que, apesar das especulações sobre a influência da família ou de investidores nas decisões do jogador, o próprio Neymar será o protagonista do seu destino: “Os torcedores podem esperar novidades e movimentações inesperadas nos próximos meses. As portas estão abertas, e é Neymar quem tomará as decisões diante dos desafios que a vida ainda lhe reserva. As cartas mostram que ele precisa tomar cuidado com a saúde”, alertou.

The post Permanência de Neymar Jr. no Santos tem dias contados; saiba mais! appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.