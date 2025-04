Urgente! Parto de Lexa pode acontecer a qualquer momento

SIGA NO

Os fãs de Lexa foram surpreendidos nesta quarta-feira (5) com um pedido de orações feito pela cantora e sua mãe, Darlin Ferrattry, gerando grande preocupação sobre seu estado de saúde e o da bebê, Sofia, que ainda não nasceu. O que ninguém esperava é que a situação fosse mais grave do que parecia.

A coluna de Fábia Oliveira descobriu, com exclusividade, que a equipe médica que acompanha a artista tomou uma decisão delicada: o parto precisará ser antecipado e pode acontecer a qualquer momento. Segundo fontes próximas, a saúde de Lexa e de sua filha demandam atenção, e os profissionais acharam mais seguro adiantar o nascimento da bebê.

Ainda de acordo com as informações obtidas, o nascimento de Sofia estava previsto para a semana passada, mas os médicos optaram por esperar um pouco mais para garantir que os órgãos da bebê tivessem tempo de amadurecer. No entanto, a situação parece ter mudado, e agora a chegada da pequena pode ocorrer a qualquer instante.

A assessoria de Lexa informou que ainda não há um comunicado oficial sobre o caso.

