Saiba quem é a influenciadora cearense que morreu após infecção

A influenciadora digital Laleska Alexandre, de apenas 28 anos, faleceu na última quarta-feira (5) em Juazeiro do Norte, no Ceará, após enfrentar uma infecção grave no ovário. A triste notícia pegou amigos, familiares e seguidores de surpresa, principalmente porque a jovem estava prestes a completar 29 anos no dia 15 de fevereiro. LEIA TAMBÉM: Saiba […]

