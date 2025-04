Cantor sertanejo marca casamento com Miss 50 anos mais jovem

O amor não tem fronteiras e nem idade, não é mesmo? A prova viva disso é a vida amorosa do cantor e compositor, Amado Batista, que aos 73 anos, está prestes a subir ao altar! O artista já estaria organizando seu casamento com a modelo Calita Franciele Miranda, de 23 anos, atual Miss Universe Mato Grosso 2024. Segundo informações divulgadas pelo Balanço Geral, da Record, a cerimônia já tem data marcada: 15 de março.

O casamento acontecerá em uma das fazendas do cantor em Goiás, reforçando a preferência do artista por eventos mais reservados e íntimos. Enquanto isso, nas redes sociais, Amado e Calita não escondem o clima de romance. Na última semana, a modelo compartilhou um mimo recebido do cantor: um luxuoso buquê de rosas vermelhas, reforçando o clima apaixonado do casal.

Antes de oficializar o relacionamento com Calita, Amado Batista viveu um romance de quatro anos com Layza Felizardo, também quase 50 anos mais jovem que ele, mas sem nunca ter subido ao altar.

A diferença de idade entre o cantor e sua noiva tem sido alvo de comentários na internet. Recentemente, Calita precisou rebater insinuações sobre seu relacionamento. Ao ler um comentário insinuando que estaria com o cantor por interesse, a miss foi direta: “Onde se você fosse uma pessoa inteligente, decente, estaria aqui comentando”.Até o momento, nem Amado Batista nem Calita Franciele se pronunciaram oficialmente sobre o casamento.

