EXCLUSIVO: Lesionada, Patricia Poeta fala sobre seu novo amor

Algo chamou a atenção dos telespectadores do programa “Encontro” nesta segunda-feira (10): Patrícia Poeta, conhecida por seu estilo impecável e saltos altos, surgiu de tênis no comando da atração.

A mudança no figurino não passou despercebida e logo levantou questionamentos. Afinal, o que teria acontecido? A resposta veio com exclusividade: uma lesão no joelho, fruto da maratona intensa de ensaios para o carnaval.

Em conversa exclusiva, a apresentadora revelou os bastidores da situação: “Tenho me dedicado de verdade. Ensaio durante a semana com uma professora em São Paulo e no final de semana com outro no Rio. Sou do tipo aplicada, que quando entra em algo dá o seu melhor, então é um esforço que vale a pena. Esse fim de semana, na energia, no transe que você entra ali na Sapucaí, nem senti, mas o joelho deu mal jeito. Só fui me dar conta quando o corpo esfriou. Estou fazendo gelo e usando faixa de compressão. Meu médico e meu fisioterapeuta estão me acompanhando”, disse.

Mesmo com a lesão, Patrícia não pretende diminuir o ritmo. Pelo contrário, ela já tem um planejamento para continuar brilhando nos ensaios e no grande dia do desfile. “Essa semana vou ficar de repouso total de atividades físicas porque dia 22 sou madrinha do Gueri Gueri e no dia 23 temos o último ensaio técnico da Grande Rio na Marques de Sapucaí. Não faltaria por nada”, afirmou, deixando claro que seu comprometimento com o carnaval segue inabalável.

A paixão pelo samba e pela folia é evidente. Patrícia, que desfilará à frente do primeiro carro alegórico da Grande Rio na terça-feira de carnaval, realiza um sonho antigo. “É uma energia poderosa que acontece ali. Tudo passa tão rápido, tudo tão lindo que vale cada esforço. Meu amor pelo carnaval só aumenta a cada contato com o público, cada ensaio. As pessoas sempre perguntam se estou apaixonada ou em uma relação, hoje posso falar que estou 100% apaixonada pela Grande Rio”, declarou.

The post EXCLUSIVO: Lesionada, Patricia Poeta fala sobre seu novo amor appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.