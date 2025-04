Mãe de Lexa lamenta morte de sua primeira neta, Sofia

SIGA NO

A família de Lexa vive um momento de profunda dor. Darlin Ferrattry, mãe da cantora, usou as redes sociais para expressar seu luto e desabafo emocionante após a morte de sua primeira neta, Sofia, filha da artista com Ricardo Vianna.

A bebê faleceu em decorrência de um parto prematuro, deixando a família devastada. Em um texto carregado de emoção, Darlin compartilhou a tristeza de ter se despedido da pequena logo após o nascimento.

“Eu abracei um anjo. Eu toquei em uma rainha. Minha Sofia, tive a oportunidade de ter você em meus braços, ???????????? pude tocar seus pezinhos que eu sentia você chutar na barriguinha da sua mamãe”, escreveu, comovendo os seguidores.

A avó desabafou sobre a dor dilacerante que tomou conta de seu coração ao precisar se despedir da neta.

“E quando você partiu eu arrumei você com tanto amor, mas tanto amor, ainda que despedaçada e destruída e estraçalhada por dentro porque eu nunca tinha sentido uma dor tão profunda assim, é muita dor no meu coração que eu choro a todo momento tentando entender o por que meu Deus?”, lamentou.

Mesmo devastada, Darlin encontrou forças para enviar palavras de apoio à filha Lexa, que segue se recuperando do parto complicado.

“Sofí minha netinha corre pelos campos do céu, brinca com Jesus. Um dia a gente vai se encontrar. Te amo pra sempre e eternamente minha Sofí”, continuou. Em seguida, se dirigiu à cantora: “Força minha filinha Léa, saiba que você é uma guerreira que lutou bravamente a cada segundo por sua filhinha ao ponto de quase perder a sua própria vida”.

A empresária também agradeceu a Ricardo Vianna pelo apoio incondicional a Lexa nesse momento tão delicado.

“Você foi ao seu limite corporal, e eu me orgulho muito de ser a sua mãe e ainda te ver dia após dia fazendo vários exames me deixa em desespero por dentro. Não sei como estou aguentando viver esses momentos tão tristes das nossas vidas. E você, Ricardo, sempre ao lado da sua futura esposa, sendo impecável em tudo que pôde. As médicas também, obrigada”, finalizou.

Abalada, Darlin pediu orações para Lexa, que ainda enfrenta dias difíceis.

