BARRACO! Criadora de conteúdo é surpreendida por mulher furiosa; veja!

A noite que deveria ser de tranquilidade e romance terminou em caos para Emily Ferrer, de 22 anos. A criadora de conteúdo adulto foi atacada em um restaurante de luxo em São Paulo por uma mulher. O motivo? Ciúmes!

“Aconteceu do nada, a mulher estava descontrolada e veio para cima de mim. Ela me deu um tapa, gritou uns absurdos, me xingou de tudo o que podia. Deu para ver a raiva nos olhos dela. Fiquei em choque por um tempo, deu muito medo. Se o pessoal não tivesse me ajudado, ela teria me agredido”, revelou Emily.

A tal esposa, completamente fora de si, precisou ser contida por seguranças e funcionários do local. Entre gritos e xingamentos, ela revelou que havia terminado um relacionamento de sete anos ao encontrar fotos explícitas da influenciadora no celular do marido.

“Ela me acertou, só escutei um estralo… fui xingada pra caramba, foi um pesadelo… Eu só consegui falar ‘nunca vi você na vida’. Só fui entender depois. O namorado dela, nem sei quem é, mas era meu fã e assinava minhas plataformas adultas. E além disso, provavelmente me pediu uma ou mais fotos exclusivas, algum fetiche, e esse é meu trabalho. Muitos homens pedem algo exclusivo e pagam por isso, não cabe a mim investigar se eles são casados ou comprometidos”, desabafou.

Mesmo não sendo uma caloura no mundo de conteúdo +18, ela reforça que não sente culpada pela separação do casal. “Gostaria que entendessem de uma vez por todas: a culpa não é de nenhuma criadora quando esse tipo de coisa acontece. Não tenho a senha dos cartões e não obriguei ninguém a assinar minhas plataformas. Quem paga, quer ver”, afirmou. Sem papas na língua, ela ainda mandou um recado afiado: “Cuidem dos maridos e namorados de vocês, porque esse é só o meu trabalho e não pretendo parar”.

