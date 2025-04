REBATEU! Após ser acusado por assédio, Ximbinha se manifesta

SIGA NO

A polêmica envolvendo Ximbinha e a cantora Jéssica Rodrigues ganhou mais um capítulo nesta terça-feira (11). O cantor, acusado de assédio sexual e perseguição por sua ex-companheira de palco, veio a público para rebater as denúncias. Em uma nota oficial, ele negou veementemente as alegações e acusou Jéssica de tentar tirar proveito financeiro da situação.

Segundo Ximbinha, as acusações de assédio durante uma conversa no carro e as mensagens expostas pela cantora não passam de manipulações. “Restará provado que o objetivo final de Jéssica é o econômico… Utilizando-se de situações fantasiosas para obrigar um pagamento de algo que sabe que não tem direito”, declarou o músico, em nota enviada ao EXTRA.

Ainda segundo o cantor, a ex-colega de palco estaria usando as acusações para incitar um linchamento virtual e pressionar uma empresa contratante a realizar um pagamento ao qual, segundo ele, Jéssica não teria direito.

Ximbinha também destacou que já enfrentou e venceu processos anteriores, nos quais conseguiu provar sua inocência, reforçando que a parceria com Jéssica sempre foi profissional e respeitosa. “A relação sempre foi baseada no respeito e profissionalismo durante o tempo em que trabalhamos juntos nos meus projetos musicais”, afirmou.

Manifestação Ximbinha

