Andressa Urach revela detalhes sobre relação com ex-marido

Andressa Urach está oficialmente divorciada de Thiago Lopes, mas isso não impediu o ex-casal de dividir um momento especial. Após dois anos de separação repletos de polêmicas, eles se reencontraram na festa de três anos do filho, Leon, e mostraram um clima de trégua. A atriz pornô usou suas redes sociais na última quarta-feira (12) para falar sobre a celebração e surpreendeu ao revelar que a paz foi restabelecida.

“Graças a Deus agora a gente é amigo. Paramos com as brigas, com tudo. Hoje eu vim pegar a certidão de divórcio, que saiu depois de dois anos”, disse ela.

O que realmente pegou os fãs de surpresa foi a publicação de uma foto ao lado de Thiago e do menino. Como parte do acordo entre os dois, Andressa não exibe Leon nas redes sociais, mas a imagem rapidamente viralizou. A atriz logo anunciou que iria arquivar o post. “A gente até vai arquivar a foto do Leon, e como eu trabalho com conteúdo adulto, não acho adequado deixar a foto do Leonzinho exposta. Sou polêmica, então, para preservar a imagem dele, é melhor assim”, justificou.

Andressa Urach e Thiago Lopes juntos no aniversário nos 3 anos do filho, Leon — Foto: Reprodução/Instagram



Essa não é a primeira vez que o relacionamento entre Andressa e Thiago gera burburinho. Há pouco mais de um ano, a ex-Miss Bumbum admitiu que ainda nutria sentimentos pelo oficial de justiça e chegou a declarar que gostaria de retomar uma relação monogâmica com ele. Na época, Thiago não descartou os sentimentos, mas deixou claro que seu maior impasse era a carreira da atriz no entretenimento adulto. “Ele não aceita meu trabalho com sexo explícito”, confessou.

