Ator Global expõe traição e desabafa: ‘Largou minha mão quando eu estava sem dinheiro’

Não tá fácil nem para os globais, né? Em um desabafo sincero nas redes sociais, o ator Nando Cunha, conhecido por seus papéis marcantes em novelas como Salve Jorge, Travessia e Bom Sucesso, surpreendeu os seguidores ao abrir o coração e expor os bastidores do fim de seu relacionamento de um ano e três meses. Em um desabafo sincero publicado nas redes sociais nesta sexta-feira (14), o artista revelou que foi abandonado pela ex-companheira no momento em que mais precisava de apoio e que o término agravou um quadro de depressão profunda.

“Estava vivendo uma tristeza profunda por conta de um relacionamento que acabou. A pessoa que estava comigo cansou. Era um relacionamento que eu apostava tudo. Sou um homem preto, de 58 anos, não sou um padrão de beleza, já não sou novinho. Nunca sei se a pessoa está comigo porque quer estar com o Fernando ou quer ficar com Nando Cunha, ator, conhecido”, declarou, evidenciando suas inseguranças sobre o interesse genuíno de sua ex-parceira.

A separação aconteceu em um momento delicado para Nando, quando ele estava sem trabalho e passando por dificuldades financeiras. Segundo ele, além da falta de apoio, houve uma grande ingratidão por parte da ex.

“Foi muito difícil para mim. Foi uma pessoa que eu ajudei muito e largou a minha mão num momento muito ruim. Eu estava desde fevereiro sem trabalho, sem dinheiro. Vivendo um momento muito ruim de depressão. E mesmo assim, ajudei muito para que ela tivesse o trabalho dos sonhos dela. É muito fácil largar a mão de uma pessoa quando ela está frágil, vulnerável, falida. Se fosse o contrário, eu estaria aqui como ‘boy lixo’. Eu fui muito carinhoso, afetuoso nessa relação”, desabafou.

Sem citar nomes, o ator também aproveitou para refletir sobre os desafios da masculinidade preta e os estereótipos que enfrenta tanto no amor quanto na sociedade. “É muito ruim encerrar ciclos, principalmente quando se trata de um relacionamento amoroso que se encerra com sentimentos, com projetos e expectativas. Por muitas vezes me culpei pelo fim do relacionamento, por tantos estereótipos imputados a mim e a nós, pretos”, escreveu na legenda do vídeo emocionante publicado em suas redes sociais.

