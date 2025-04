A saúde de Faustão voltou a ser assunto nos bastidores após seu filho, João Silva, abrir o jogo sobre os momentos turbulentos vividos pela família. O apresentador foi internado no início do ano para tratar uma infecção e, embora tenha recebido alta, o período hospitalar deixou marcas.

LEIA TAMBÉM: Paolla Oliveira deixa a Grande Rio: “Fim de um ciclo”

Durante uma entrevista no Sambódromo Marquês de Sapucaí, João não escondeu que o início de 2024 foi complicado. “Esse ano começou de uma forma difícil, lógico, com a internação. Mas foi rápida, graças a Deus!”, declarou ele, aliviado com a evolução do quadro do pai.

Filho de Faustão revela detalhes inéditos sobre a internação do pai e expõe desafios enfrentados pela família. Faustão, que já enfrentou uma série de desafios de saúde nos últimos meses, incluindo um transplante de coração em agosto de 2023 e um transplante de rim em fevereiro do mesmo ano, agora tenta retomar a rotina com mais estabilidade. Segundo João, o comunicador está bem e tem mostrado grande progresso. “É uma pessoa que tenho a certeza do quanto ele merece estar evoluindo a cada passo. Então, acho que basta a gente comemorar e estar junto com ele. Se Deus quiser, esse ano vai ser de muita alegria para ele”, declarou ao portal Leo Dias.

Luciana, esposa do apresentador, sempre discreta quando o assunto é a vida pessoal da família, também se pronunciou brevemente sobre a recuperação do marido. “Ele está encerrando essa etapa e, se tudo continuar bem, voltará para casa em breve”, garantiu ela.

Apesar da alta, a equipe médica do Hospital Israelita Albert Einstein ainda não divulgou um boletim oficial detalhado sobre a recuperação de Faustão. No entanto, fontes próximas garantem que o apresentador está sendo acompanhado de perto e que sua evolução tem sido positiva.

The post Filho de Faustão atualiza estado de saúde do pai appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.