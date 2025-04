Rainha de bateria do Imperio Serrano descarta musas e gera climão nos bastidores

O ensaio técnico do Império Serrano, realizado no último domingo (16/2) na Marquês de Sapucaí, prometia ser apenas mais uma prévia do que a escola levará para a avenida no Carnaval. No entanto, um pedido da rainha de bateria Quitéria Chagas pegou muita gente de surpresa e virou assunto nos bastidores da agremiação.

Segundo informações da coluna de Fábia Oliveira, a rainha de bateria solicitou que nenhuma outra integrante ficasse próxima à bateria durante o ensaio, gerando uma reestruturação imediata do desfile. A decisão, que foi prontamente acatada pelos diretores da escola, resultou na retirada de todas as musas da área central do cortejo, com algumas sendo deslocadas para o final do desfile.

A movimentação gerou burburinhos entre os presentes e levantou questionamentos sobre o real motivo por trás da solicitação. “Nunca vimos algo assim antes, foi um pedido que pegou todo mundo de surpresa”, revelou uma fonte ligada à escola.

E as mudanças não pararam por aí. Tradicionalmente, as musas desfilam sozinhas à frente dos carros alegóricos, mas, dessa vez, foram agrupadas em trios e distribuídas entre as alas, sem o destaque habitual. A decisão gerou ainda mais especulações sobre o clima interno no Império Serrano e o papel de Quitéria na organização do desfile.

A rainha de bateria ainda não se pronunciou publicamente sobre o pedido, até o presente momento.

