Ex-BBB faz desabafo após ser vítima de importunação sexual

A ex-BBB Hana Khalil usou as redes sociais para expor um episódio revoltante que viveu dentro de um restaurante. Na última terça-feira (18), a influenciadora digital compartilhou com seus seguidores o drama que enfrentou no domingo (16), quando foi vítima de importunação sexual. O crime aconteceu em um momento de fragilidade para Hana, que ainda estava lidando com a perda da avó na véspera do ocorrido. A agressão partiu de um homem de aproximadamente 60 anos, que exibiu o órgão genital para ela.

“Não bastava minha avó ter morrido no sábado, no domingo, eu sofri um crime de importunação sexual num restaurante. Eu não queria estar tendo que falar disso aqui agora, nesse momento”, começou a influenciadora, visivelmente abalada. Segundo Hana, o episódio aconteceu quando ela tentava encontrar um momento de paz ao lado do namorado, Daniel.

Enquanto tentava relaxar, seu olhar captou algo repugnante: um homem, sentado próximo a ela, afastando o short e exibindo suas partes íntimas de forma explícita. “Aí o meu olhar de relance, vê esse homem que devia ter uns 50, 60 anos, deduzi eu, ele estava afastando o short dele, me mostrando o pênis, de perna aberta e olhando para a minha cara”, detalhou.

A ex-BBB não escondeu sua indignação ao lembrar do momento. “Toda mulher sabe qual é esse olhar, né? Um olhar que analisa o seu corpo e olha para o seu olho. Dentro do seu olho, olhando para o seu corpo, olhando para essa região aqui, olhava para as minhas pernas. E olhava para mim e ficava afastando a perna o tempo todo”, lamentou.

Ao perceber a agressão, Hana relatou que sentiu um misto de desespero e impotência. “Naquele momento, eu pensei ‘não estou acreditando que eu vou ter que viver isso agora’. Engraçado que, por eu também saber como as coisas funcionam e como a Justiça é e como funciona a validação em torno de uma agressão como essa, acho que o pior de tudo é você acabar de ser agredida e você pensar, nossa, eu preciso provar isso, porque senão vão me desqualificar”, desabafou.

Com o instinto de autodefesa ativado, Hana decidiu agir. Pegou o celular discretamente e começou a filmar a situação. O homem continuava com a conduta criminosa, afastando o short repetidamente e encarando a influenciadora de forma perturbadora. Foram cerca de 20 minutos de tensão, até que ela conseguiu captar as imagens necessárias para denunciar a agressão. “Decidi pegar meu celular e fingir que estava tirando foto minha, me filmando e depois que consegui filmar comecei a falar com ele”, explicou.

Diante da gravação, o agressor percebeu que havia sido flagrado e fugiu do local. “O cara fugiu, o segurança disse que tentou ir atrás dele, mas o cara saiu andando. Eu não entendi nada, sabe? A gente perdeu ele de vista. Eu fiz um boletim de ocorrência, fui na delegacia. É foda ter que estar fazendo isso no luto da minha avó, sabe? Enfim, não podia simplesmente deixar de registrar para que isso não aconteça com outras pessoas, para que ele já seja identificado”, afirmou.

Em sua publicação, Hana fez um apelo às mulheres que passam por situações parecidas. Ela destacou a importância de tentar gravar ou reunir provas, já que muitos casos acabam sem a devida punição por falta de evidências concretas. “É muito louco que a minha recomendação para mulheres que foram vítimas desse tipo de coisa, ou são vítimas desse tipo de coisa, é que elas precisam tentar gravar a situação, tentar provar de alguma forma. Se eu não tivesse um vídeo… Eu não sei o nome dele. Mas, pelo que a gente entendeu, ele já circula a área aqui”, alertou.

Na legenda da publicação, a ex-BBB enfatizou que o caso já está com a polícia e reforçou a importância das denúncias. “Precisei verbalizar isso como forma de alerta e um incentivo às denúncias desse tipo de agressões quase diárias. Minha comunidade feminina vem sempre confiando em mim e se vulnerabilizando, me senti na necessidade de dividir como vítima, afinal, todas nós pensamos em ficar em silêncio e isso só desmobiliza o problema. Isso é a realidade de várias mulheres que pegam transporte público todos os dias e eventualmente não conseguem provar ou denunciar sem dados. Obs: não postei o vídeo inteiro por motivos de segurança; o caso já está na polícia”, escreveu.

