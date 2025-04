Exclusivo: Adriana Bombom quebra o silêncio sobre saída de Paolla Oliveira da Grande Rio

SIGA NO

A saída de Paolla Oliveira da Grande Rio pegou todos de surpresa, a atriz comunicou a saída de seu cargo como rainha de bateria da escola carioca durante uma entrevista no Fantástico no último domingo. Adriana Bombom que também tem cargo dentro da escola, abriu o jogo sobre a decisão da atriz. Em entrevista, a ex-rainha de bateria da Portela revelou sua visão sobre o afastamento da musa do Carnaval e os possíveis motivos por trás dessa mudança inesperada.

“Conheço a Paolla há muitos anos, desde quando eu era rainha de bateria na Portela e ela era musa lá. Sempre nos encontramos em eventos e, por obra do destino, voltamos a nos cruzar na Grande Rio”, contou Bombom.

Segundo a apresentadora e musa da Grande Rio, a escolha de Paolla não foi impulsiva. A atriz, que brilha tanto na TV quanto na Avenida, teria decidido se afastar por conta da intensa rotina de ensaios e compromissos que o cargo exige. Além disso, sua próxima novela promete ser um grande desafio: “Ela vai interpretar um personagem difícil, envolvido com o alcoolismo”, revelou Bombom.

Mas os motivos podem ir além do trabalho. “Acredito que ela também queira um tempo para ela mesma, para a família… Quem sabe até para ser mãe? Paolla já não é tão novinha, deve ter uns 40 e poucos anos”, sugeriu.

A saída da atriz deixará um grande vazio na escola de samba. “Sempre ficamos naquela expectativa: ‘Com que roupa ela vai vir no próximo ensaio?’ Vai ser difícil se acostumar a chegar na quadra e não vê-la mais lá”, lamentou Adriana Bombom.

Apesar da despedida, Bombom garante que a Grande Rio seguirá brilhando: “A próxima musa que vier será muito bem-vinda. Tem espaço para todo mundo, né?”

