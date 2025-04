Léo Santana e Lore Improta comemoram quatro anos de casados

Nesta quinta-feira (20), Léo Santana e Lore Improta comemoraram quatro anos de casados, marcando uma data especial nas redes sociais. Juntos há oito anos, o casal oficializou a união em 2021, em uma cerimônia íntima em Salvador, dando início a uma nova etapa repleta de amor.

Em sua emocionante postagem, Lore Improta destacou os “4 ANOS DO NOSSO SIM!” “E eu continuo dizendo SIM todos os dias pro meu parceiro de vida, meu grande amor, o homem que me deu meu melhor presente. Hoje não é dia de comemorar só o nosso casamento, mas também nossas escolhas diárias um pelo outro, cada desafio, cada perrengue, cada conversa, cada abraço e cada alegria que nos trouxe até aqui e ainda vai nos levar muuuuuito longe. Sou apaixonada por nós dois e nunca vou cansar de dizer isso, que o nosso amor continue gigante como você, meu nenu. TE AMOOOOO!”

Léo Santana, por sua vez, retribuiu com palavras de amor e gratidão. “4 anos de casados e #TBT do sim mais certeiro que dei em toda a minha vida. O sim que dei a @loreimprota, ao nosso amor, a nossa família, a nossa #Liz e a TUDO o que temos hoje.

Minha neni, sou grato a Deus pela tua vida em minha vida durante todos esses anos. Feliz, realizado e honrado por ter me casado com uma mulher que sou verdadeiro fã em TODOS OS SENTIDOS: da esposa, da profissional, da mãe de Liz e dos filhos que iremos ter, da amiga e parceira, da sócia e de tudo o que você se propõe a fazer com tanto empenho.

Te amo, respeito e admiro. Todos os dias e para sempre. Sou muito abençoado por termos nos escolhido, Lorena.” Finalizou.

