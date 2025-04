Whindersson Nunes é internado em clínica psiquiátrica em São Paulo

Whindersson Nunes surpreendeu os fãs ao ser internado voluntariamente em uma clínica psiquiátrica no interior de São Paulo. A informação, divulgada pela Non Stop Produções Artísticas, empresa responsável por sua carreira, rapidamente repercutiu nas redes sociais e levantou questionamentos sobre o estado de saúde do humorista. Segundo o comunicado oficial, a internação faz parte de um processo de cuidado com sua saúde mental, e a decisão foi tomada pelo próprio artista, que optou por buscar acompanhamento médico especializado.

A assessoria reforçou que Whindersson está bem e otimista com sua recuperação. “Sempre preocupado com seus fãs e com o público, Whindersson tomou essa decisão visando o cuidado integral de sua saúde. Ele está muito bem, feliz com sua evolução e, em breve, estará de volta aos palcos fazendo o que mais ama”, diz o comunicado.

O humorista já falou abertamente sobre seus desafios emocionais e, em maio do ano passado, fez um desabafo marcante em suas redes sociais, revelando que a depressão afetou sua relação com a comédia. “Primeira vez que a depressão fez eu não me sentir bem com um microfone na mão foi hoje, mas aprendi mais uma. Quando for fazer algo, faça porque quer, não porque está com raiva”, escreveu na ocasião.

Além disso, em 2023, durante uma entrevista a Marcelo Tas, Whindersson contou que o esporte tem sido um aliado fundamental no combate à doença. “Ela vai e volta. Você está bem durante muito tempo, depois vem um negócio que você não sabe o que está acontecendo. O boxe me controlava mentalmente”, revelou.

Comunicado Assessoria Whindersson Nunes

A notícia da internação rapidamente tomou conta da internet, e os fãs lotaram as redes sociais do humorista com mensagens de carinho e apoio. O primeiro site a divulgar a informação foi o Hugo Gloss, e a publicação foi compartilhada no perfil oficial do comediante.

