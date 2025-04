Orochi critica lei anti-Oruam na porta da delegacia: “Quem apoia essa lei é preconceituoso”

O rapper Orochi fez duras críticas à chamada “lei anti-Oruam” ao deixar a delegacia, onde acompanhou seu colega de produtora, Oruam, que prestava esclarecimentos às autoridades. Dono da gravadora da qual o artista faz parte, Orochi demonstrou indignação com a situação e se posicionou contra a medida.

“Todo mundo que apoia a lei anti-Oruam, na verdade, está contra a música de rua, contra todo mundo que fala a verdade, valeu? Quem apoia essa lei é preconceituoso, mano. Não existia essa lei, mano. Vocês tiraram uma pessoa pra Cristo porque o moleque é filho de um traficante. Vocês queriam que ele seguisse o caminho do pai dele, mas ele não seguiu. E é por isso que vocês estão votando pra mandar vetorar”, declarou o rapper na porta da delegacia.

A polêmica envolve um projeto de lei que, segundo críticos, busca dificultar a realização de shows e apresentações de artistas da cena do rap e da periferia. Oruam, um dos principais alvos da medida, tem conquistado grande popularidade com suas músicas, que abordam a realidade das favelas.

Apesar da tensão, Oruam deixou a delegacia sem maiores complicações. Logo após o episódio, o rapper lançou seu novo álbum, que já conta com milhões de acessos nas plataformas digitais.

A repercussão do caso segue movimentando as redes sociais, com fãs e artistas se manifestando contra a suposta criminalização do rap e da cultura de rua.

