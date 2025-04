A maldição das separações parece ter atingido a família de Leonardo! Dias depois de João Guilherme e Bruna Marquezine colocarem um ponto final no romance e rumores de crise rondarem Zé Felipe e Virgínia, agora foi a vez de Hariany Almeida surpreender os fãs ao anunciar o fim do relacionamento com Matheus Vargas.

LEIA TAMBÉM: MC Daniel aparece abalado após cancelar show em Campinas

A influenciadora confirmou o término na noite do último domingo (23) e deixou claro que está passando por um momento difícil. “Eu e o Matheus não namoramos mais! Estou mal, espero que entendam e não me questionem”, desabafou Hariany em suas redes sociais.

A separação pegou muitos de surpresa, já que há poucos dias a ex-BBB negou qualquer crise ao gshow, afirmando que ambos estavam apenas focados em suas carreiras. “Estamos cada um empenhado nas suas próprias carreiras. Ele está lá focado e eu estou aqui fazendo as minhas poses. Não é porque a gente não está perto que a gente não está junto”, declarou na ocasião.

O romance, que começou em 2023, teve seu primeiro momento público no festival The Town, em São Paulo. O casal se conheceu nos bastidores da gravação do clipe “Raparigueiro”, música do sertanejo Matheus Vargas.

Até o momento, Matheus Vargas não se pronunciou sobre o término. Eita!

The post Após João Guilherme e Marquezine, Hariany Almeida confirma término com Matheus Vargas appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.