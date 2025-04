Patrícia Poeta aposta em look em homenagem a onça do Pará

No último domingo (23), aconteceu o ensaio técnico na Marquês de Sapucaí, a apresentadora Patrícia Poeta que é uma das musas da Acadêmicos da Grande Rio, escolheu um peça bordada à mão, da estilista mineira Letícia Manzan, homenageando a onça do Pará.

“Para fechar os ensaios, eu escolhi a onça do Pará para trazer a garra de toda a comunidade Grande Rio, que vem muito forte para esse desfile. Trazendo o misticismo, a riqueza cultural e toda a beleza do Pará para a avenida”, conta ela.

A base do look, feita em tule, serve como tela para um trabalho minucioso que combina mais os 20 mil cristais austríacos aplicados individualmente, criando um efeito de brilho e textura. O bordado, denso e luxuoso, é composto por uma mescla de cristais dourados e prateados, que também aparecem nas franjas, conferindo movimento e sofisticação à peça, que levou 30 dias para ficar pronta.

Um dos grandes destaques do design é a releitura das icônicas manchas de onça pintada. Essas padronagens foram recriadas com cristais em tons de dourado claro e escuro, trazendo um toque moderno e poderoso ao visual.

“Foi um trabalho muito delicado e tivemos que fazer várias provas para chegar no que havíamos imaginado, pois a intenção é que parece que os cristais estão no corpo. Foi a última peça a ficar pronta devido às várias camadas de bordado que foram feitas. Queria algo rico, com muito brilho e completamente artesanal para valorizar e expor esse trabalho magnífico que temos aqui no Brasil”, finaliza.

A Grande Rio desfila no sambódromo da Marquês de Sapucaí na terça-feira (4), com o samba-enredo “Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós”, que propõe uma viagem mística às riquezas culturais do Pará.

