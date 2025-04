Alexandre Correa acusa Ana Hickmann de traição com Edu Guedes e revela plano

O ex-marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa, fez declarações explosivas em entrevista ao jornalista Felipeh Campos, publicada na última terça-feira (25) no YouTube. Em um desabafo carregado de indignação, Alexandre afirmou que a apresentadora manteve um relacionamento extraconjugal com o chef Edu Guedes e que tudo fazia parte de um plano meticuloso para arruinar sua vida.

Segundo Alexandre, desde fevereiro de 2023, a relação já estava abalada. Ele conta que, por decisão de Ana, passou a dormir em um quarto separado, o que levantou suspeitas sobre a fidelidade da ex-esposa. “Há requintes de premeditação. Quem pensou nisso, pensou com requintes de detalhes, em que o produto final para o sucesso de Ana Hickmann e Eduardo Guedes era a minha prisão”, disparou.

Além da suposta traição, Alexandre também acusou Ana de tentar forjar um flagrante para incriminá-lo. De acordo com ele, policiais teriam sido pagos para plantar uma arma e prejudicá-lo. A situação, segundo Alexandre, foi tão escandalosa que os agentes envolvidos acabaram afastados posteriormente por má conduta. Eita!

Ainda sobre o suposto relacionamento entre Ana Hickmann e Edu Guedes, Alexandre relatou que começou a notar mudanças suspeitas no comportamento da ex-esposa. “[Ela] surgiu com um segundo celular, eu saí do quarto, ela dispensava seguranças, inventava brigas comigo do nada…”, revelou

Outro ponto abordado por Alexandre foi a crise financeira que afetou a marca de Ana Hickmann. Segundo ele, decisões erradas nos negócios, somadas à pandemia e a um grave problema de saúde – um câncer que quase lhe custou a vida – contribuíram para a situação.

Já sobre a recente polêmica envolvendo uma suposta assinatura falsa da apresentadora em um documento bancário, Correa garantiu que nem ele nem Claudia Helena, acusada de falsificação, foram convocados para realizar exames de caligrafia. “A Ana Hickmann afirmou que esse contrato não tinha sua assinatura. (…) Foi ela que contestou a assinatura, e ela não está conseguindo acreditar na própria mentira que está contando, e agora quer tumultuar o processo”, disparou.

A guerra pública entre Alexandre Correa e Ana Hickmann parece estar longe do fim. Com acusações cada vez mais graves e novas revelações a cada entrevista.

