Larissa Manoela e André Luiz Frambach se divertem no carnaval do Rio

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

O Carnaval no Rio de Janeiro está a todo vapor, e Larissa Manoela e André Luiz Frambach não ficaram de fora da folia. O casal marcou presença em um dos festivais mais badalados da temporada, aproveitando a programação recheada de grandes atrações na Cidade das Artes.

Larissa Manoela usou suas redes sociais para mostrar o look escolhido para iniciar seu Carnaval. Em postagem no Instagram, a atriz compartilhou a produção maximalista feita para cair na folia: uma peça toda feita de miçangas coloridas em cima de um top estampado, brincos de flor e vários acessórios. “Start na melhor temporada do ano”, escreveu a artista na legenda da publicação.

Larissa Manoela e André Luiz Frambach Crédito: Maria Paula Freire Larissa Manoela e André Luiz Frambach Crédito: Maria Paula Freire

Neste sábado (1º/3), nomes como Ferrugem, Matuê e Mari Fernandez comandam a festa, animando o público com muito pagode, rap e forró. O evento CarnaRildy segue até o dia 4 de março, reunindo diversos artistas e proporcionando uma experiência única para os foliões. A expectativa é de que milhares de pessoas passem pelo local ao longo dos quatro dias de carnaval.

