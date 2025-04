Em meio à folia, Melody anuncia término de namoro: ‘Peço respeito’

SIGA NO

Enquanto o Brasil inteiro celebrava a maior festa do ano, Melody escolheu o sábado de Carnaval para fazer um anúncio inesperado: está solteira! Aos 18 anos, a cantora usou suas redes sociais para revelar que seu relacionamento com o estudante Guilherme Stábile chegou ao fim. A declaração pegou fãs de surpresa e levantou dúvidas sobre o motivo da separação.

Nos stories de seu Instagram, Melody compartilhou um comunicado, sem exibir o rosto ou interagir diretamente com os seguidores. “Pessoal, comunico a vocês que eu e o Gui não estamos mais juntos como um casal”, anunciou a artista, sem dar mais detalhes sobre o que motivou o rompimento.

A jovem deixou claro que a decisão foi tomada de forma tranquila e sem conflitos: “Essa decisão foi tomada de forma amigável, com o entendimento de que é o melhor para nós neste momento e desejo toda sorte do mundo pra ele”, explicou a dona do hit Pipoco.

Apesar da aparente serenidade, Melody também aproveitou para fazer um apelo aos internautas: “Agradeço o carinho de todos ao longo dessa jornada e peço respeito pela nossa privacidade”, completou. O pedido acendeu ainda mais a curiosidade do público, que especula os reais motivos por trás do término.

