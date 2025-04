Conhecido por ser figurinha carimbada nas festas mais disputadas do Carnaval, Neymar surpreendeu ao revelar como curtiu a noite deste ano. Longe da folia e dos camarotes VIP, o jogador optou por um programa bem mais tranquilo. Na madrugada desta segunda-feira (3), ele compartilhou com seus seguidores um registro de sua noite em casa, jogando poker com amigos. De perna para cima e com uma faixa na coxa, o craque ironizou o momento: “O Carnaval está diferente (risos)”.

LEIA TAMBÉM: Hariany Almeida abre o jogo sobre rompimento com Matheus Vargas

Antes do descanso, Neymar esteve em campo pelo Santos e ajudou o time a garantir uma vitória por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino. Com o resultado, a equipe se classificou para a semifinal do Campeonato Paulista. Recentemente, o atacante voltou a vestir a camisa do Peixe, clube onde iniciou sua carreira, após anos brilhando no futebol internacional.

Neymar Jr. – Reprodução Instagram

Enquanto isso, sua noiva, Bruna Biancardi, entrou no clima festivo de uma forma especial. A influenciadora mostrou nas redes sociais que a pequena Mavie, filha do casal, teve seu próprio bloquinho de Carnaval. “Por aqui o Carnaval já começou”, escreveu ela ao compartilhar um álbum de fotos da festinha.

Nas imagens, a menina de um ano apareceu vestida como Moana, protagonista da animação da Disney. Mavie é a primeira filha de Neymar com Bruna, e o casal aguarda ansiosamente a chegada de sua segunda filha, Mel. O jogador também é pai de Helena, fruto de seu relacionamento com Amanda Kimberlly, e de Davi Lucca, com Carol Dantas.

The post Noitada de Carnaval de Neymar Jr. vem à tona! appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.