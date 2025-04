EXCLUSIVO: Camila Pitanga revela o sucesso de ‘Beleza Fatal’ e sua volta para as telinhas

O Brasil e o mundo estão rendidos a série ‘Beleza Fatal’. A série, que já se consolidou como um fenômeno internacional, vem dominando rankings em diversos países, e Camila Pitanga, uma das protagonistas, ainda tenta assimilar a grandiosidade do sucesso. Em entrevista exclusiva, a atriz compartilhou sua visão sobre o impacto da trama e a repercussão de sua personagem, Lola.

Ao ser questionada pelo sucesso de ‘Beleza Fatal’, ela declarou: “Acho que o mérito do sucesso tem a ver com a pena do Rafael Montes. A escrita, a dramaturgia dele. Acho que esse elenco, esse trabalho que foi feito de toda uma equipe, né? Acho que esse é o crédito, o melhor crédito do sucesso é esse. Acho que qualquer pessoa desse trabalho, que você tira, desestrutura tudo. Todo mundo tem o seu lugar, sabe?”, declarou Camila

A atriz também revelou que, apesar de acreditar no potencial da série desde a leitura dos roteiros, não imaginava a dimensão que ‘Beleza Fata’l alcançaria. “Eu imaginava que teria uma conexão boa, porque eu lembro da emoção quando eu li os capítulos”, contou. Pitanga também contou que se sentiu surpresa com a repercussão da série no exterior. “ Vários países número um, é verdade, Portugal, na América Latina são mais de dez países, é impressionante, é um fenômeno.”

Após anos afastadas dos holofotes, Camila Pitanga voltou com tudo para dramaturgia e foi surpreendida com a recepcoa calorosa do público com ela e sua personagem, Lola de ‘Beleza Fatal’.

