Blogueirinha abre o jogo sobre Carnaval, polêmicas e sucesso

A influenciadora digital Blogueirinha abriu o jogo sobre sua relação com o Carnaval do Rio e as polêmicas que envolvem sua imagem na internet. Em entrevista a nossa coluna, ela contou que, apesar de morar em São Paulo há cinco anos, tem uma conexão forte com o carnaval carioca desde a infância, quando torcia pela Beija-Flor. Agora, realizando um sonho de assistir ao desfile de perto, ela se encanta com cada detalhe da festa.

Mesmo apaixonada pela folia, Blogueirinha descarta a possibilidade de desfilar como destaque. Segundo ela, a dedicação exigida das passistas e musas é intensa, e ela acredita não ter a competência necessária para ocupar esse espaço. “Eu vejo essas meninas ensaiando por meses, se preparando, e eu não conseguiria. Mas acompanho tudo, especialmente a Beija-Flor, que sempre foi minha escola de coração”, explicou.

A influenciadora também deixou um recado para o público LGBTQIA+ que se inspira em sua trajetória. Para ela, o segredo do sucesso está na persistência e na autenticidade. “A gente ouve muita coisa no começo, mas é importante seguir a intuição e acreditar no próprio sonho. Ainda estou vivendo o meu e tem muito mais por vir”, declarou.

Por fim, Blogueirinha esclareceu que as polêmicas envolvendo seu nome são apenas parte do personagem. Citando o caso com Jojo Todynho, ela garantiu que tudo não passou de uma percepção da internet. “A gente estava se falando de boa. Nunca tive problemas pessoais com ninguém”, afirmou. Com bom humor, encerrou a entrevista.

