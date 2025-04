Vídeo: Longe do carnaval, Daniela Albuquerque desfila de biquíni no banheiro de casa

SIGA NO

A apresentadora Daniela Albuquerque, de 42 anos, surpreendeu seus seguidores ao compartilhar um vídeo descontraído no Instagram. Longe da Marquês de Sapucaí, ela mostrou seu samba no pé no banheiro de casa, usando um biquíni dourado e esbanjando animação.

Na legenda da publicação, Daniela brincou com a situação e entrou no clima da folia. “Enquanto a avenida ferve, a folia é aqui mesmo. Tô desfilando no meu banheiro e fazendo a pista de dança brilhar! Mas se eu estivesse na Sapucaí, ah… aí eu estaria dançando bem mais hehehe”, escreveu.

O vídeo logo repercutiu entre os fãs da apresentadora, que encheram a publicação de elogios. Muitos comentaram sobre a desenvoltura de Daniela no samba e relembraram suas participações anteriores no carnaval do Rio de Janeiro.

Mesmo sem pisar na avenida este ano, Daniela Albuquerque mostrou que a animação e o espírito carnavalesco não dependem de lugar. Com muito carisma e samba no pé, ela fez da própria casa seu palco para entrar na folia e divertir seus seguidores.

