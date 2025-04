Saiba qual é a doença que causou lesão pré-cancerígena em Aline Campos

SIGA NO

A influenciadora Aline Campos deixou seus seguidores em choque ao fazer um desabafo emocionante sobre um problema de saúde que a levou à mesa de cirurgia. Diagnosticada com uma lesão pré-cancerígena no colo do útero, a modelo revelou que tudo foi causado pelo HPV, uma doença silenciosa e perigosa.

“Mês passado eu precisei fazer uma cirurgia para remover uma lesão pré-cancerígena no colo do meu útero e tudo isso por causa de um vírus que até então táva silencioso no meu corpo. O HPV”, revelou a influenciadora.

Mas, afinal, o que é o HPV?

O Papilomavírus Humano (HPV) é uma infecção viral que atinge a pele e as mucosas e pode causar verrugas na região genital, anal e oral. Mais alarmante ainda é o fato de que o vírus é um dos principais responsáveis pelo câncer de colo de útero, sendo uma das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) mais comuns no mundo.

A transmissão ocorre predominantemente pelo contato sexual, mas também pode acontecer durante o parto, através da saliva e até mesmo por ferimentos com objetos contaminados. O pior de tudo? Em muitos casos, o vírus age de forma silenciosa, sem qualquer sintoma visível, o que dificulta o diagnóstico precoce.

A boa notícia é que o HPV pode ser combatido! Existem tratamentos que incluem medicamentos, cauterização, laser e, em casos mais graves, cirurgia. No entanto, a melhor forma de se proteger é a prevenção: o uso de preservativos e a vacinação são essenciais para evitar complicações futuras.

O alerta de Aline Campos serve como um chamado para que mais mulheres priorizem a saúde e realizem exames de rotina. “Você sabia que cerca de 80% das mulheres sexualmente ativas vão ter contato com o HPV em algum momento da vida? Muitas nem imaginam que estão infectadas porque, na maioria das vezes, ele não apresenta sintomas”, reforçou a influenciadora.

Agora, o que era para ser um susto virou uma missão para Aline, que usa sua visibilidade para alertar milhares de seguidoras sobre os riscos do HPV. “Se cuidem e se informem”, finalizou a modelo.

