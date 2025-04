Yasmin Brunet fala sobre diagnóstico de lipedema e conta que perdeu 15kg; “Sem cirurgia”

Em entrevista ao “Fantástico”, Yasmin Brunet, conhecida tanto por sua presença nas redes sociais quanto pela participação no BBB 24, falou sobre o diagnóstico de lipedema, uma doença vascular crônica que afeta principalmente mulheres. Segundo a Associação Brasileira de Lipedema, o quadro acomete cerca de 12,3% das brasileiras e, apesar de suas causas genéticas e da ausência de cura, foi oficialmente classificado pela CID apenas em 2022.

Yasmin contou que, durante sua participação no reality, acreditava estar sofrendo de alta retenção de líquido, o que a fazia sentir dores intensas, inchaço e um aumento na gordura da parte inferior do corpo. “Eu fazia muita massagem, que doía demais, me deixava roxa”, relembrou a influencer, explicando que esses sintomas foram os responsáveis por fazê-la repensar sua decisão de entrar na casa mais vigiada do Brasil.

A revelação do diagnóstico trouxe um alívio inesperado para Yasmin, que descreveu a sensação como a retirada de um curativo que escondia algo há muito tempo. Após buscar ajuda profissional, ela conseguiu perder 15kg sem recorrer à cirurgia, marcando um novo capítulo de autoconhecimento e aceitação, no qual a saúde e o bem-estar passaram a ter prioridade em sua vida.

Yasmin Brunet – Foto: Reprodução / Instagram Yasmin Brunet – Foto: Reprodução / Instagram

