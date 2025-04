Após flagra, Matteus Amaral abre o jogo sobre novo romance

O ex-BBB Matteus Amaral, conhecido como Alegrete, confirmou neste domingo (9) que está conhecendo melhor a estudante de medicina Anna Júlia. A declaração veio após o flagra do influenciador ao lado da jovem, o que gerou reações intensas dos fãs de sua ex-namorada, Isabelle Nogueira. Irritado com a pressão dos admiradores do antigo casal, Matteus reforçou que está solteiro e tem o direito de seguir sua vida.

Em um desabafo publicado nos stories, Matteus falou sobre o término com Isabelle, ocorrido de forma pacífica e sem brigas. O influenciador destacou que, embora o relacionamento tenha proporcionado momentos maravilhosos, as diferenças entre eles tornaram a convivência difícil. Segundo ele, o fato de terem saído de um reality show e enfrentado as diferenças culturais e do cotidiano contribuiu para o desgaste da relação.

“Não busquem culpados para o fim do relacionamento. A gente terminou em consenso. Ela está vivendo as coisas dela, estou correndo atrás. Eu sou um ser humano, sou solteiro, não tenho por que estar me escondendo dos outros”, afirmou Matteus, enfatizando que ambos seguiram caminhos distintos e desejando o melhor para Isabelle.

Sobre o novo envolvimento, Matteus deixou claro que ele e Anna Júlia não firmaram um relacionamento sério, mas que estão se conhecendo melhor. O influenciador pediu respeito e compreensão por parte do público, reconhecendo o carinho que muitos ainda nutrem pelo antigo casal. “A Ana Júlia é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível. A gente está se conhecendo”, declarou.

