Anitta e Ludmilla driblam encontro na Sapucaí

O Carnaval do Rio de Janeiro sempre reserva surpresas, mas uma coincidência em especial chamou atenção durante os Desfiles das Campeãs: Anitta e Ludmilla, que não se falam desde a polêmica envolvendo a música Onda Diferente, estiveram no mesmo lugar duas vezes… e não se encontraram por um triz!

O primeiro “quase encontro” aconteceu no Camarote Allegria. Ludmilla subiu ao palco para uma apresentação eletrizante e logo partiu com sua esposa, Brunna Gonçalves, que está grávida do primeiro filho do casal. Minutos depois, quem chega? Anitta, já com Ludmilla longe dali. Coincidência ou logística milimetricamente calculada?

A cena se repetiu no Nosso Camarote, onde Anitta fez um show arrebatador. Mas Ludmilla sequer deu as caras na plateia! Preferiu curtir a noite na frisa, cercada de amigos e bem distante do palco. Tudo indica que o objetivo era um só: evitar qualquer contato.

(Foto: Reprodução)

A rivalidade entre as duas artistas explodiu em 2019, quando Ludmilla descobriu que Anitta foi creditada como coautora de Onda Diferente sem sua autorização. A cantora ficou revoltada e expôs conversas privadas com Anitta, que tentou justificar alegando que apenas intermediou o contato com Snoop Dogg. O barraco público selou o rompimento definitivo e, desde então, elas nunca mais voltaram a se falar.

O tempo passou, mas a tensão continua! Enquanto os fãs ainda sonham com uma reconciliação, Anitta e Ludmilla parecem ter deixado claro que, pelo menos por enquanto, não querem dividir o mesmo espaço, nem que seja por alguns minutos.

