SIGA NO

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

O que era para ser uma tarde de celebração e cultura acabou se transformando em um verdadeiro alvoroço. O recital gratuito de Fernanda Montenegro, realizado na tarde desta terça-feira (11) na Academia Brasileira de Letras (ABL), no Rio de Janeiro, gerou uma confusão generalizada na entrada da instituição. O evento, que abriu oficialmente o Ano Acadêmico 2025, prometia uma experiência única, com a renomada atriz dando voz a textos de grandes imortais da literatura brasileira. No entanto, ninguém esperava pelo que estava por vir!

LEIA TAMBÉM: Vera Viel desabafa sobre a luta contra o câncer e revela transformação



Fontes exclusivas deste colunista enviaram vídeos que mostram o clima de caos e nervosismo na porta da ABL. Pessoas exaltadas e fora do evento, segurança em alerta, e empurra-empurra marcaram o prédio histórico localizado no Centro do Rio de Janeiro.

A confusão teria começado com a alta demanda por ingressos gratuitos, que esgotaram rapidamente. Com a expectativa de ver Fernanda Montenegro de perto, admiradores da artista lotaram a entrada da instituição, gerando filas extensas e um clima de tensão. Alguns relataram falta de organização e dificuldades no acesso, o que resultou em discussões acaloradas entre os presentes.

“Disponibilizaram mais ingressos do que a capacidade que a ABL comporta e deve ter cerca de 200 pessoas do lado de fora”, revelou

A organização do evento está tentando conter o público, mas não está sendo muito efetivo no momento. Assista os vídeos:

The post Vídeo: Recital de Fernanda Montenegro gera confusão generalizada na ABL appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.