Leticia Spiller confirma romance com português após aparição no Carnaval

A atriz Leticia Spiller confirmou o namoro com o português Franclim Mendes da Silva, com quem havia sido flagrada recentemente durante as festividades de Carnaval no Camarote MAR. A confirmação veio durante a pré-estreia do filme “Maré Alta”, protagonizado por Marco Pigossi e dirigido pelo italiano Marco Calvani, marido do ator, em um evento realizado no Rio de Janeiro na última terça-feira (11/3).

Em entrevista ao Gshow, Spiller revelou estar feliz com o novo relacionamento, mas preferiu manter detalhes de sua vida pessoal reservados. “Não estou solteira, só não quero dar satisfação. No Carnaval não quis falar nada. Posso dizer que, no momento, meu coração tem dono e estou muito feliz”, declarou a atriz.

Leticia Spiller e Franclim Mendes Foto: Reprodução / Redes Sociais

Antes disso, Leticia e Franclim já haviam sido vistos aproveitando o Carnaval no Camarote MAR, onde acompanharam o desfile da Série Ouro e o show da Banda Fuze, que conta com Pedro Novaes, filho da atriz com Marcello Novaes, entre os integrantes.

