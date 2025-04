ABL se pronuncia sobre tumulto em recital de Fernanda Montenegro

SIGA NO

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

A Academia Brasileira de Letras (ABL) se manifestou nesta terça-feira (11/3) sobre a confusão ocorrida durante o recital de Fernanda Montenegro, que deixou diversos fãs frustrados por não conseguirem acesso ao auditório do Teatro R. Magalhães Jr., no Rio de Janeiro. Em comunicado divulgado nas redes sociais, a ABL atribuiu o problema a falhas técnicas em seu site, que permitiram inscrições acima da capacidade do local.

Segundo a nota oficial, o sistema apresentou erros durante a liberação do primeiro lote de ingressos, na sexta-feira (7/3), o que resultou na emissão excessiva de convites. A ABL lamentou os transtornos e pediu desculpas às pessoas que foram obrigadas a acompanhar o evento por meio de um telão disponibilizado do lado de fora.

A instituição garantiu que medidas estão sendo tomadas para corrigir a falha e evitar que episódios semelhantes ocorram no futuro. “Reafirmamos nosso compromisso com a transparência e a melhor experiência para o nosso público”, concluiu o comunicado.

ABL Foto: Reprodução / Instagram ABL Foto: Reprodução / Instagram

O pronunciamento veio após relatos de participantes indignados, que criticaram a organização do evento e cobraram explicações sobre o ocorrido.

